كل ما تريد معرفته حول مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

ويستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، في العاصمة الإسبانية قمة الميرينجي وأتلتيكو مساء اليوم الخميس.

وتأهل برشلونة وأوساسونا لنصف النهائي، يوم الأربعاء، عبر تجاوز ريال سوسيداد وأشبيلية بفوزين 1-0 و2-1 تواليًا.

وسيستكمل ربع النهائي اليوم الخميس، بمباراة الديربي ومواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك، بالفوز 3-2 على فياريال، بينما تجاوز أتلتيكو فريق ليفانتي بثنائية دون رد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا؟



تنقل مباريات كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وستبث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا؟



يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، عبر خدمة Shahid VIP.

وهناك وسيلة أخرى لمتابعة مجريات المباراة عبر البث النصي المقدم من "العين الرياضية" للقاء عبر خدمة "دقيقة بدقيقة".



سيتولى المذيع السعودي فهد العتيبي مسؤولية التعليق على مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك.

ستقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023، بملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تردد قناة SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3