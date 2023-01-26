شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء اليوم في كأس السوبر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة مرتقبة بين فريقي الهلال والفيحاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

وتقام كأس السوبر السعودي للمرة الأولى تاريخيا بمشاركة 4 فرق، هي الهلال والفيحاء والنصر والاتحاد، على غرار السوبر الإسباني.

في المباراة الثانية يلتقي النصر مع الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي، والفائز منهما يواجه نظيره من اللقاء الأول في الدور النهائي.

وفي السطور التالية، نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء اليوم في كأس السوبر السعودي.



تستحوذ قنوات SSC على حقوق نقل بطولة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في المملكة العربية السعودية بشكل حصري.



ومن المقرر أن تنقل مباراة الهلال والفيحاء عبر شاشة قناة SSC 1 على الهواء مباشرة.

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي؟



من المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين الهلال والفيحاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتولى التعليق على أحداث المباراة المرتقبة، المعلق السعودي، بصوت المعلق مشاري القرني.