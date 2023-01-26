تعرف على موعد مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم لكرة اليد 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد موعد مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم لكرة اليد 2023 والقناة الناقلة لها.

وخسر المنتخب المصري مباراة دور الثمانية أمام نظيره السويدي، بنتيجة 22-26 مساء يوم الأربعاء.



في المقابل، تكبد المنتخب الألماني أمام فرنسا بنتيجة 28-35، ليواجه مصر في المرحلة الترتيبية.

الفائز من مباراة مصر وألمانيا يخوض لقاء على المركزين الخامس والسادس، أمام الخاسر منهما يلعب لتحديد صاحبي المركزين السابع والثامن في جدول ترتيب البطولة.

موعد مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم لكرة اليد 2023



تقام مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم لكرة اليد 2023، يوم الجمعة 27 يناير/ كانون ثان.



وعلى الأرجح، تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، لكن الإعلان الرسمي سيتم في غضون ساعات قليلة.

ما القناة الناقلة لمباراة مصر وألمانيا في كأس العالم لكرة اليد 2023؟



تتولى قنوات أون تايم سبورتس المصرية، نقل مباريات منتخب مصر على الهواء مباشرة.

ومن المتوقع أن يتم بث مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم لكرة اليد عبر قناة أون تايم سبورتس 1 على الهواء مباشرة.