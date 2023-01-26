شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول جدول مباريات الخميس 26 يناير/ كانون الثاني 2023 في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر السعودي وغيرهما، وما هي القنوات الناقلة.

على الرغم من عدد المباريات القليل يوم الخميس، فإنها جميعا ستكون مباريات مهمة على مختلف الأصعدة، وتبشر بإثارة معتادة لعشاق الساحرة المستديرة.

وتستكمل مباريات كأس ملك إسبانيا في الدور ربع النهائي، كما تنطلق بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق.



ستكون البداية من قمة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

بعدها يلتقي النصر بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو مع الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي كأس ملك إسبانيا، يلتقي فالنسيا صاحب النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا، مع أتلتيك بلباو في ربع النهائي.

أما ختام هذا الدور فسيكون مثيرًا بمباراة نارية تجمع بين قطبي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو.

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

فالنسيا × أتلتيك بيلباو (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC XTRA 1

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - SSC HD 1

مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي

الهلال × الفيحاء (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD 1

النصر × الاتحاد (20:00 مصر، 21:00 السعودية) - SSC HD 1