«لا سحر ولا شعوذة» .. سيد عبد الحفيظ يرد على مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - وصف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فريق الكرة بالنادي الأهلي بالفريق المُضحك.

وقال «منصور» عبر شاشة قناة الزمالك: «الأهلي فريق مُضحك ويسجل أهدافا مضحكة، كما حدث اليوم في مباراة البنك الأهلي».

وأكمل: «دربكة أمام المرمى وفي النهاية محمد شريف مهاجم الأهلي سجل هدفًا غريبًا في مرمى البنك، الهدف أضحكني».

وأنهى تصريحاته: «وعلى النقيض الكرة رفضت دخول المرمى في مباراة الزمالك والمحلة بسبب وجود(عفركوش)، السحر مازال مستمرًا».

هناك 3 آيات قرآنية لتحصين السحر

رد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن السحر.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «النهار»: «لا أعلم لماذا الحديث عن السحر، وأنا لست فقيه ولكنه كُفر والخروج عن الملة، وهو من أجل تغيير لأقدار الله سبحانه وتعالى، ولماذا أعمل سحر وهو في صالحي».

وأضاف: «في مباراة الدور الأول 2010 انتهت بالتعادل السلبي والدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وفي إفريقيا والدوري بعد ذلك خلال السنوات الماضية حتى مباراة السوبر المحلي كل النتائج في صالحنا، يعني الحقيقة والواقع في صالحي لماذا سوف ألجأ للسحر، وأطالبهم عند رؤيتي بقراءة تحصين السحر».

وأكمل: «هناك 3 آيات قرآنية لتحصين السحر، لما تشوفني قولهم في وشي».

رسالة نارية لرجال القلعة البيضاء

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية إلى الفريق الأول لكرة القدم عقب تراجع النتائج الأخير الذي حدث.

مؤكدا أن من يريد أن يرحل يقوم باحضار عرض ويرحل وأن ادارة النادي لن تمسك في أحد.

وتابع أنه الفريق لن يقف على أحد ولن يكون هناك لاعب أغلى من الثنائي أشرف بن شرقى وطارق حامد الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وتابع انه لا مجال لـ تواجد لاعب يرى نفسه أكبر من النادي، مؤكدا أن اللاعبين يتقاضون ملايين لاسعاد الجمهور وليسوا موظفين.

مؤكدا أنه لا يوجد أى مبرر حالي لاستمرار تراجع المستوى، واذا كان هناك من يشتكي من فيريرا فقد رحل المدرب.

وكان الزمالك قد اعلن مؤخرا رحيل البرتغالي فيريرا عن تدريب الفريق وتولى أسامه نبيه المسؤولية على رأس جهاز فني مصري خالص.

وذلك عقب تعرض الفريق لخسارة جديدة أول أمس أمام غزل المحلة بهدفين لهدف في الجولة الخامسة عشر من المسابقة على ملعب استاد المحلة.