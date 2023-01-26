شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرامات تزين شعار البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة الطائرة واللجنة المنظمة لبطولة العربية للأندية للرجال فى نسختها الـ 41، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين عن سعر البطولة.

وجاء شعار البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة رجال 2023، يزينه وجود الأهرامات فى الشعار الهوية لمصر، ليتوافق مع الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحرص اللجنة المنظمة للبطولة على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات.

ومن المقرر أن تجرى القرعة يوم 5 فبراير المقبل، وستقام بنظام اللائحة الموحدة لمسابقات الاتحاد العربى للطائرة المعتمدة بتاريخ 28 فبراير عام 2022.

وستقام القرعة تحت إشراف الاتحادين العربى والمصرى فى حضور رئيس لجنة الحكام والأمانة العامة للاتحاد العربي.

وكان تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقة 16 ناديًا على المشاركة فى البطولة العربية للأندية، وذلك بعد تم قفل موعد تلقى موافقات الأندية يوم 14 يناير الماضي.

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة عن مشاركة 16 ناديا فى البطولة، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادى النصر ”البحرين”، نادى بنى ياس ”الإماراتي”، نادى الوكرة ”قطر”، النادى الاهلى ”قطر”، نادى الزمالك ”مصر”، النادى الأهلى ”مصر”، نادى الميناء ”اليمن”، نادى خيبل المهرة ”اليمن”، نادى السيب ”عمان”، نادى كاظمة ”الكويت”، نادى القوات ”فلسطين”، نادى الصداقة ”فلسطين”، نادى مصافى الشمال ”العراق”، نادى السويحلى ”ليبيا”، نادى أهلى طرابلس ”ليبيا”، نادى الكويت ”الكويت”.

ونجح مجلس الإدارة فى الحصول على موافقة رئيس هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة، وكما تم تكليف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد برئاسة اللجنة العليا وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة.