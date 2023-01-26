شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى الأسبق لفريق المصرى البورسعيدى، إلى القاهرة اليوم، لتوقيع عقود تدريب فريق سيراميكا، خلفاً لـ أحمد سامى الذى وجهت له الإدارة الشكر على الفترة التى قضاها مع الفريق.

وكانت إدارة نادى سيراميكا قد قررت توجيه الشكر إلى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التى قضاها مع الفريق وأكدت إدارة نادى سيراميكا أنها اتفقت مع سامى على فسخ العقد بالتراضى، فى إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وتعادل مباراة سيراميكا وطلائع الجيش انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدفا فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا أن حكم الفيديو ألغى الهدف، بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 17 فى المركز العاشر من عمر مسابقة الدورى، وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 15 فى المركز الـ 12.