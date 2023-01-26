شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يعود إلى بطولة الجامعات بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى عن موافقة الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات على عودة رياضة الكونغ فو ساندا وأساليب مجددا إلى قائمة البطولات المعتمدة للاتحاد الرياضى بعد غياب استمر أكثر من 5 سنوات.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للكونغ فو كامل الشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى للجامعات على موافقته على عودة رياضة الووشو كونغ فو إلى بطولة الجامعات بعد غياب عدة سنوات إثر جهود مضنية تكللت فى النهاية بالنجاح.

وأضاف شريف مصطفى أن بطولة الكونغ فو للجامعات فى نسختها الخمسين للعام الجامى 2022 / 2023 سوف تقام على مدار يومى 20 و21 فبراير فى الصالة المغطاة بجامعة القاهرة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتابع رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو أن الاتحاد يسير على طريق التطوير مع إعادته إلى الريادة والصدارة كما كان عليه فى السابق، ومن أجل مصلحة اللاعبين فى الجامعات تمت مخاطبة الاتحاد الرياضى للجامعات فى ذلك الشأن.

وأكد شريف مصطفى أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو يعمل من أجل تطوير اللعبة وتكوين منتخبات قومية على مختلف الأعمار السنية قادرة على تحقيق أفضل النتائج فى البطولات العالمية، كما حدث فى بطولة العالم الثامنة للشباب التى أقيمت فى جاكرتا وفاز فيها المنتخب بـ 13 ميدالية متنوعة وحققوا المركز الثانى على مستوى الدول المتنافسة.