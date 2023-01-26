شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات ملف المهاجم الأجنبى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال مسئولو النادى الأهلى يكثفون من جهودهم لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبى قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بنهاية يناير الجارى، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، والتى تحتضنها المغرب فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويتمسك مسئولو الأهلي بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر تلبية لاحتياجات السويسري مارسي كولر المدير الفني، باعتبار أن تدعيم مركز رأس الحربة من أولويات المدير الفني، وبالفعل دخلت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مهاجم.

وأبرز اللاعبين الذين تفاوض معهم الأهلي هو الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي السابق، لكن توقفت المفاوضات حاليا مع ناديه بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من قبل النادي التركي للموافقة على ترك مهاجمه الكونغولي، حيث اتجه مسئولو القلعة الحمراء نحو التفاوض مع بعض البدائل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن المفاوضات مع بعض الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر تتعقد بسبب الاختلاف على الأمور المالية الخاصة بناديه أو باللاعب نفسه.

أوضح المصدر أن الأهلي تفاوض بشأن ضم موليكا لكن كانت الطلبات المالية لناديه مبالغ فيها للغاية رغم ترحيب اللاعب، والبعض الآخر اشترط راتب كبير يتجاوز سقف تعاقدات الأهلي، وهو الأمر الذي قد يحدث هزة داخل غرفة الملابس لو تم التعاقد معه بالرقم المطلوب.

وأوضح المصدر أن الحل المطروح أمام الأهلي هو الاتجاه نحو التعاقد مع مهاجم بنظام الإعارة مع وضع بند نية الشراء، وهناك أكثر من اسم مطروح لتدعيم هجوم الأهلي مثل سوري كابا ميتلاند الدنماركي وكوادو دواه مهاجم نورنبرج الألماني وجوستافو سوزا مهاجم جنبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.