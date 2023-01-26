زوران يستقر على 22 لاعبا لمعسكر قاهرى لموقعة المقاولون بالجبل الأخضر

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القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر للقاهرة، بـ22 لاعبا والدخول فى معسكر مغلق عقب التدريب الصباحى استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها غدا في السابعة مساء بالجبل الأخضر.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: المهدى سليمان وصبحى سليمان

الدفاع: هشام صلاح وجافين جازيتو و خالد صبحى و محمود علاء و صبرى رحيل و عبد الله نصيب و مصطفى ابراهيم

الوسط: مورو ساليفو و اسلام عبد النعيم و خالد الغندور و ابراهيم حسن و محمود عبد العزيز وعمار حمدى ومحمد فارس ومحمد محمود وأحمد عيد وأحمد عادل ميسى وعبد الغنى محمد

الهجوم: أوستن أموتو ومابولولو

وعقد محمد مصيلحى رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين حثهم على الأداء الرجولى والنتائج الإيجابية من أجل إسعاد الجماهير مؤكدا النتائج فقط هى المعيار الأساسى لحالة الرضى لدى جماهير الاتحاد.

ويختتم الاتحاد السكندرى مبارياته بالأسبوع المقبل الأسبوع الـ17 بمباراه الإسماعيلى والتى ستقام على ملعب برح العرب.

فى سياق مختلف أثنى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على مستوى محمود علاء، مدافع الفريق الساحلي، خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن محمود علاء لاعب يمتلك خبرة ولا يحتاج لتقييم.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى بقاء محمود علاء مع الاتحاد السكندري؛ لأنه لاعب كبير وجيد جدًا في الدفاع ومميز فى الكرات الثابتة، وأتمنى أن يستمر على مستواه، لكن ملف رجوعه إلى الزمالك ليس قرارى وإنما هو قرار الإدارة".

وعن حقيقة مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق الأبيض خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، قال زوران: "لم يتحدث معي أحد من مسئولي الزمالك خلال الفترة الماضية، ولدي تعاقد مع الاتحاد السكندري واحترمه وأسعى لتقديم أفضل أداء مع زعيم الثغر في المرحلة المقبلة".