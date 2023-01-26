اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة الدورى والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة أسامة نبيه، الاستعداد للمواجهة المهمة أمام فريق فيوتشر المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

 

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

يلتقى فريق الزمالك مع فيوتشر فى السابعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة .

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، لكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا