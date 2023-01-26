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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في كأس السوبر السعودي، وموعد الكلاسيكو المرتقب.

تتجه الأنظار إلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، لمتابعة مباراة النصر مع الاتحاد المرتقبة، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في كأس السوبر السعودي

ويتأهب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، للمشاركة الرسمية الثانية له مع الفريق في الموسم الحالي.

وسجل رونالدو ظهوره الأول مع "العالمي" خلال فوز النصر على الاتفاق 1-0 في الجولة الماضية من دوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي".



تتولى قنوات SSC عملية نقل بطولات الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل حصري، خلال موسم 2022-2023.



ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النصر والاتحاد عبر شاشة قناة SSC 1 على الهواء مباشرة.

تنطلق المباراة المرتقبة بين النصر والاتحاد في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتولى عبدالله الغامدي التعليق على مباراة النصر والاتحاد، عبر قنوات SSC.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نهائي كأس السوبر السعودي مع نظيره من لقاء الهلال والفيحاء.

ويلعب الهلال مع الفيحاء أولا في السادسة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.