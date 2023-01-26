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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية، إلى قمة إسبانية مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في ربع نهائي كأس الملك الخميس.

ما هو التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا؟

وتأهل برشلونة وأوساسونا، يوم الأربعاء، إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال سوسيداد 1-0 و2-1 على أشبيلية تواليًا.

وسيتم تحديد الثنائي الأخير المتأهل للمربع الذهبي الخميس من مباراتي، فالنسيا وأتلتيك بلباو، وديربي مدريد.



علمًا بأن نصف نهائي كأس الملك سيقام بنظام الذهاب والإياب، حيث ستلعب مباريات الذهاب خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير/ شباط القادم، والإياب خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس/أذار، على أن تجرى قرعة المربع الذهبي يوم 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسيلعب نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023 يوم 6 مايو/أيار على ملعب "لا كارتوخا" معقل فريق أشبيلية.

على مستوى التشكيل المتوقع، يتوقع أن dujlv الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على طريقته المعتادة 4-3-3.

وسيتواجد في المثلث الهجومي للميرينجي الفرنسي كريم بنزيما كمهاجم صريح، ومعه ثنائي مكون من البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

البلجيكي تيبو كورتوا سيلعب في مركز حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي، مكون من ناتشو وإيدير ميليتاو وأنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي.

على مستوى خط الوسط سيعتمد أنشيلوتي على الثنائي المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس إلى جوار الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي.

ويغيب عن الريال بسبب الإصابة الظهير النمساوي ديفيد آلابا الذي اقترب من العودة للمباريات، بعدما شارك في التدريبات مؤخرًا لكن يصعب مشاركته في الديربي.

على الجانب الآخر، سيعتمد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الأتلتي على طريقة 4-1-4-1 التي استخدمها في فوز فريقه الأخير بثلاثة أهداف دون رد على ريال بلد الوليد في الدوري المحلي، السبت الماضي.



ولا يعاني الأتلتي من غيابات قوية قبل مواجهة الديربي باستثناء ماركوس يورينتي في خط الوسط والذي سيحل محله رودريجو دي باول.

وسيحرس يان أوبلاك مرمى الفريق، وأمامه رباعي مكون من ماريو هيرموزو وناهول مولينا وستيفان سافيتش ورينليدو، ثم كوكي كلاعب وسط ارتكاز.

وفي الوسط سيتواجد رودريجو دي باول وتوماس ليمار وأنطوان جريزمان وأنخيل كوريا، ومهاجم وحيد هو ألفارو موراتا.