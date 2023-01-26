قرار الخطيب وموقف كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي تعديل موعد السفر الي المغرب وتقديمه لمدة 24 ساعة ليكون السبت المقبل بدلاً من الأحد .

وعقد مارسيل كولر المدير الفني اجتماعاً أمس مع معاونيه شهد عرض ومناقشة العديد من الأمور حتي تم الاستقرار علي السفر مبكراً إلي المغرب للتعود علي الأجواء والدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم للاندية يوم 1 فبراير.

كما ناقش كولر مع معاونية القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للغتحاد الدولي لكرة القدم قبل يوم الاثنين المقبل للمشاركة في البطولة وتضمن 23 لاعب فقط، وينتظر كولر الموقف النهائي من المفاوضات التي يجريها أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق للتعاقد مع مهاجم جديد حيث يسابق الزمن وإن كان قد توصل لإتفاق واللاعب في طريقة للقاهرة للخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة .

وكان الجهاز الفني قد قام بتسجيل 26 لاعبا في القائمة الأولي التي تم إرسالها للفيفا يوم 13 يناير بينهم الثلاثي الجديد خالد عبدالفتاح وكريستو ومروان عطية وكذلك محمود كهربا ، ويحق للاهلي إضافة أي صفقة جديدة يتعاقد معها حتي يوم 30 يناير الجاري.

وكان الجهاز الفني قد رفض منح لاعبية راحة سلبية بعد الفوز علي البنك الأهلي في الدوري بهدف نظيف ليواصل صدارته للمسابقة منفرداً وبفارق كبيرة عن اقرب منافسية وحتي يسافر للمغرب وهو مطمئن للمسابقة المحلية، وأبدي مارسيل كولر سعادته بهذا الفوز خاصة لعلمه أن المباراة لن تكون سهله علي الإطلاق في ظل قوة المنافس وإمتلاكه عدد مميز من اللاعبين، وقال كولر:"خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف"، وأضاف أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح أن محمود كهربا عاد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وشارك في مباراتين، ومن الصعب أن يدفع به في المباراة الثالثة لتجنب تعرضه للإصابة، وأنه يتناقش باستمرار مع الجهاز الفني لحماية اللاعبين، وشدد أنه دفع بكهربا في مركز المهاجم ومنحه الثقة، واللاعب قدم المطلوب منه، حيث سجل وساهم في صناعة الأهداف، وأنه سوف يحصل على فرصة المشاركة من جديد.

وقال أن أحمد حسن كوكا اشتكى من ألم بسيط في العضلة الخلفية، ولذلك تم استبداله، كما أكد أن خالد عبد الفتاح يجيد اللعب في أكثر من مركز.