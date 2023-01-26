شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: تعاقد بابا فاسيليو لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، أن التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتدريب الفريق، جاء من أجل تعديل مسار الفريق فى الدورى المصرى الممتاز، حيث تم الاتفاق مع بابا فاسيليو على تولى قيادة الفريق، بهدف الدخول فى منتصف جدول الدورى.

قال أشرف نصار خلال تصريحات إذاعية: "الدورى المصرى صعب للغاية، ولا يمكن التنبؤ بأى نتيجة مباراة، خاصةً أن النقاط متقاربة، ونتواجد فى مؤخرة الترتيب".

وأوضح: "تحدثنا مع المدرب القبرصى، واكتشفنا أنه كان يتابع الفريق واللاعبين، وأكد على جودة اللاعبين، وطالب بتدعيم خط الدفاع فقط، وفضلنا تغيير الجهاز مبكرًا من أجل تدارك الأمور، والتعاقد لمدة موسم ونصف".

أشرف نصار: مفاوضات الزمالك معنا لضم ناصر منسي لم تنته وسننتظر ما سيحدث وتجربة كلاتينبرج غير موفقة والخبير المصري أفضل.

وأشار نصار إلى أن التفاوض مع الزمالك حول رغبتهم فى التعاقد مع ناصر منسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لا زال مستمرا حتى الآن، والأمور لم تنته حتى الآن، ولم يتم التوصل لاتفاق.

وأردف: "ما يتم إعلانه من أرقام غير صحيح حول الصفقة، ولكن سننتظر حتى نهاية الميركاتو لمعرفة ما سيحدث، ومنسي من المهاجمين المشاكسين ويستحق عرض جيد".

وعن تجربة مارك كلاتينبرج في رئاسة لجنة الحكام أضاف: "الإنجليزي لم يُضف لمنظومة التحكيم في مصر، وأنا مع أن يتحمل المسئولية عنصر مصري بكل تأكيد، لكن مع توافر سُبل النجاح".