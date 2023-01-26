شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يخوض التدريب الأخير قبل انطلاق الدورى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو منتخب الكاراتيه المران الأخير بالمركز الأولمبى بالمعادى قبل انطلاق بطولة الدورى العالمى "بريميرليج"، التى ستقام باستاد القاهرة فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى.

وشهد التدريب محمد الدهراوى رئيس الاتحاد وعبد الفتاح النجار المدير الفنى للمنتخب، لحث اللاعبين على حصد وتحقيق ميداليات البطولة ولقبها.

وتبدأ البطولة غدا الجمعة فى تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت القاهرة بمنافسات الكاتا سيدات، بجانب انطلاق منافسات اليوم الأول من دورى المجموعات فى تمام الساعة 10.30 صباحا ويتبعها منافسات دور ربع النهائى فى تمام الساعة 6.15 مساء وينطلق دور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -60 كجم رجال، و -67 كجم رجال، -75 كجم رجال، و -50 كجم سيدات، و -55 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.

وتقام يوم السبت 28 يناير مسابقات الكاتا رجال فى التاسعة صباحا وينطلق منافسات دورى المجموعات فى تمام الساعة 10.30 صباحا ودور ربع النهائى فى تمام الساعة 6.45 مساء ودور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.