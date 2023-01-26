شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب كلاتنبرج بـ70 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الاتحاد عقب استقالة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

وقرر اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الشرط الجزائى فى العقد المبرم بين الاتحاد وكلاتنبرج وقيمته راتب شهرين أى 70 ألف دولار تقريبا، خاصة أن اتحاد الكرة لم يخل بأى بند من بنود العقد قبل أن يغادر كلاتنبرج القاهرة فجأة رافضا العودة لاستكمال مهمته.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه الطارئ أمس الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبيرج وتكليف الشئون القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد ومايترتب على الاستقالة طبقا لبنود العقد المبرم.

كما تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبى للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.