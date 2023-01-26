شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب كلاتنبرج بـ70 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الاتحاد عقب استقالة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.
وقرر اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الشرط الجزائى فى العقد المبرم بين الاتحاد وكلاتنبرج وقيمته راتب شهرين أى 70 ألف دولار تقريبا، خاصة أن اتحاد الكرة لم يخل بأى بند من بنود العقد قبل أن يغادر كلاتنبرج القاهرة فجأة رافضا العودة لاستكمال مهمته.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه الطارئ أمس الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبيرج وتكليف الشئون القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد ومايترتب على الاستقالة طبقا لبنود العقد المبرم.
كما تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبى للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.
ولم يتقاضى كلاتنبرج راتبه عن شهرى نوفمبر وديسمبر بسبب وجود بند فى عقد يمنحه إجازة لمدة شهر تخصم من راتبه لتحليل مباريات كأس العالم، وهو ما سيتم حسمه وتسويته خلال الساعات القادمة.
وأكد اتحاد الكرة في بيانه أن كلاتنبرج حصل على جميع المستحقات، والتى تشمل مقدم لمدة شهرين، يتم خصمه طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة أشهر حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين.