شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الأهلى التحضير لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تحتضنها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، حيث يستهل الأهلى مواجهاته باللعب ضد أوكلاند سيتى النيوزيلندى يوم 1 فبراير بمدينة طنجة المغربية.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة الدورى بانتهاء مباراة المارد الأحمر مع البنك الأهلى بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.



موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام أوكلاند سيتىينتظر أن يلتقى الأهلى مع نظيره أوكلاند سيتى فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء الموافق أول فبراير فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.