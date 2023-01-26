شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: إيقاف المصرى حال عدم سداد غرامة سباب جماهيره خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه تم إخطار النادى المصرى بسداد غرامة تكرار السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة فيوتشر وقدرها 20 ألف جنيه خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الغرامة، وحال عدم السداد سيتم اعتبار النادى موقوفا لحين السداد.

وقررت رابطة الأندية توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون الف جنيه ومنع 178 مشجع من جماهير النادى من حضور مباراة واحدة لتكرار السباب الجماعى من الجماهير.

كما قررت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة فى رابطة الأندية، بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب، عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة الـ15 للدورى المصرى الممتاز، وجاءت كالتالى..

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