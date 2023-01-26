شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضم الثنائى أحمد عماد وحسام جريشة من بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو النادى المصرى اتفاقهم مع ثنائى فريق بروكسى المدافع أحمد عماد وحسام جريشة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل، وإنهاء الإجراءات بمساعدة محمد شوقى المدير الرياضى بفريق بروكسى لينضما إلى صفوف الفريق البورسعيدى، فى الميركاتو الشتوى الجارى.

كما اتفق مجلس إدارة النادى المصرى مع ثنائى الفريق، عمرو مرعى وعمرو طارق، على الرحيل عن النادى خلال الميركاتو الشتوى الجارى وفسخ عقديهما بالتراضى.

وكان عمرو طارق قد طلب من إدارة المصرى فسخ التعاقد لأسباب أسرية تستدعى سفره خارج البلاد، فيما يأتي طلب مرعي بعد خروجه المستمر من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

ووافق مجلس المصرى على انتقال محمد دبش مدافع الفريق البورسعيدي إلى الاسماعيلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري وذلك بعد موافقة الجهاز الفني، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة لاتمام انتقال اللاعب.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 14 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا آخر.