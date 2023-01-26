الامارات | والد نجم التنس العالمي ديوكوفيتش يظهر مع مشجعين يحملون أعلام روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تذكيرا للاعبين ومرافقيهم بشأن سياسة "الرايات غير المناسبة" بعد ظهور مقطع فيديو يظهر والد نوفاك ديوكوفيتش أثناء التقاط صور مع مشجعين يرفعون الأعلام الروسية. واستجوبت شرطة فيكتوريا أربعة مشجعين يحملون "أعلام ورموز غير مناسبة" بعد مباراة دور الثمانية أمس الأربعاء بين ديوكوفيتش والروسي أندري روبليف.

كما أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المشجعين وهو يقف على في مدرجات ملعب رود ليفر وهو يرفع راية روسية عليها صورة الرئيس فلاديمير بوتين. وفي وقت متأخر أمس أظهر مقطع فيديو آخر والد ديوكوفيتش، سردجان يقف لالتقاط صور مع مشجعين يحملون الأعلام الروسية.

وقال الاتحاد الأسترالي للتنس في بيان اليوم "تم إطلاع اللاعبين وفرقهم وتذكيرهم بسياسة البطولة فيما يتعلق بالأعلام والرموز ولتجنب أي موقف قد يؤدي إلى حدوث أي إزعاج. نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع أمن البطولة ووكالات إنفاذ القانون".

وتم حظر رايتي روسيا وروسيا البيضاء من ملبورن بارك خلال البطولة بعد شكوى من سفير أوكرانيا في البلاد. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أحد المشجعين وسط الجماهير خلال مباراة الأربعاء بحرف "زد" على قميصه. تم حظر لاعبين روس ومن روسيا البيضاء من بطولة ويمبلدون العام الماضي لكنهم يشاركون كرياضيين فرديين دون انتماء وطني في ملبورن بارك.