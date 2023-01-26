الامارات | مدافع برشلونة أرواخو: تشافي سيعاتبنا رغم التأهل في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح هدف عثمان ديمبلي في الشوط الثاني الفوز لبرشلونة 1-صفر أمام عشرة من لاعبي ريال سوسيداد في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء ليتجنب الخسارة للمباراة 12 على التوالي. دخل سوسيداد المتألق المباراة بعد تسعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات وكان قريبا من التسجيل في الدقيقة 29 حين سدد الياباني الصاعد تاكي كوبو في العارضة. لكن آماله في تحقيق مفاجأة في كامب نو تبددت حين تعرض المهاجم برايس منديز لطرد مباشر في الدقيقة 40 بعد تدخل عنيف ضد سيرجيو بوسكيتس.

وقال رونالد أراوخو مدافع برشلونة لمحطة موفيستار بلوس "واجهنا صعوبة بعد النقص العددي لأنهم أحكموا إغلاق المساحات ودافعوا بشراسة".

وأضاف "أنا متأكد من أن المدرب تشابي سيعاتبنا رغم التأهل، كان من الممكن أن نحسم اللقاء مبكرا، يجب أن نصحح الأخطاء الآن ونمضي قدما، أنا سعيد لأننا فزنا على أرضنا وواصلنا مسيرة جيدة".

كان برشلونة الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء لكنه سجل فقط من هجمة مرتدة رائعة كللها رجل المباراة ديمبلي في الدقيقة 52. وانطلق الجناح السريع من الجهة اليمنى بعد تلقيه تمريرة طويلة ممتازة من مواطنه الفرنسي جول كوندي وسدد كرة لا تصد بقدمه اليمنى في أعلى الشباك.

وكان يمكن للزوار التعادل بعد سبع دقائق لكن ألكسندر سورلوث أهدر فرصة بغرابة على بعد خطوات من المرمى عندما سدد في السماء بعد تمريرة كوبو.

وبعد أن سدد جابي في العارضة عقب تمريرة عرضية رائعة من ديمبلي في الدقيقة 68 ضغط ريال متأخرا وكان بإمكانه التسجيل من ثلاث فرص على الأقل لكن الحارس مارك-أندريه تير شتيجن حافظ على الانتصار. والتحق أوساسونا ببرشلونة في قبل النهائي بعد فوزه 2-1 على إشبيلية بفضل هدف البديل المغربي عبد الصمد الزلزولي في الوقت الإضافي بشباك مواطنه الحارس ياسين بونو. افتتح تشيمي أبيلا التسجيل لأوساسونا صاحب الضيافة بالدقيقة 71 وخطف مهاجم المغرب يوسف النصيري التعادل بالدقيقة 94.

وحسم الزلزولي الانتصار بعد تسع دقائق بالوقت الإضافي من هجمة مرتدة. وفي دور الثمانية أيضا يلتقي ريال مدريد غريمه أتليتيكو مدريد كما يتواجه فالنسيا وأتليتيك بيلباو اليوم.