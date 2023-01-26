شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلعب نادي الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في العاصمة الرياض في مواجهة قوية أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي

ويتواجد الهلال في بطولة السوبر المحلي بصفته حامل لقب دوري روشن الموسم الماضي، بينما الفيحاء هو حامل لقب كأس الملك في الموسم الماضي.

وتأمل جماهير أزرق الرياض، أن ينجح الفريق بقيادة رامون دياز في مصالحتهم، في ظل تراجع أداء ونتائج الفريق في الفترة الماضية لا سيما مع اقتراب السفر إلى المغرب، لبدء مشواره في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

ويتواجد الهلال في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، بينما الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

تقام المباراة مساء اليوم الخميس في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

تنقل المباراة عبر قناة SSC1 SD بتعليق مشاري القرني.