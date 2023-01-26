شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة النصر والاتحاد فى كأس السوبر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق الكرة السعودية بصفة خاصة وجماهير الكرة العربية بشكل عام المواجهة الصعبة المرتقبة بين فريقي النصر والاتحاد والتى تأتي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والمقرر لها اليوم الخميس 26 يناير 2023.

موعد مباراة النصر والاتحاد فى كأس السوبر السعودي

يدخل فريق النصر ا لسعودي بقيادة كريستيانو رونالدو بعدما فاز في مباراته الأخيرة فى الدوري السعودي على الاتفاق بهدف دون رد، فيما حقق فريق الاتحاد الفوز في مباراته الأخيرة على فريق الفيحاء بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن يشهد ستاد الملك فهد الدولي، قمة من قمم الكرة السعودية، التى تترقبها الجماهير حيث يشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.

يأمل فريق النصر فى تحقيق الفوز فى هذه المباراة مستغلال الحالة المعنوية الكبيرة التى تسيطر على لاعبيه بعد تصدر قمة ترتيب جدول دروى روشن السعودى، وييسعى بكل قوة لعبور المواجهة الصعبة بقيادة نجمه الفذ كريستيانو رونالدو والوصول إلى المباراة النهائية، للاقتراب أكثر من العودة إلى منصات التتويج.

أما الاتحاد فحاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته بالدوري، ويتمنى مواصلة النجاحات للفوز باللقب الغالي.

موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 اليوم الخميس 26 يناير 2023، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.