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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يدخل النادى الملكى المباراة وهو يضع طموحاته أمام لاعبيه من أجل تحقيق لقب كأس البطولة، الغائبة عن النادى منذ 2014،

موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد فى كأس ملك إسبانيا

لم تكن القرعة رحيمة بكتيبة كارلو أنشيلوتي عندما أسقطتها في مواجهة صعبة ومعقدة أمام الأتليتي الذى يمتلك لاعبين على مستوى فنى مميز.

ريال مدريد منذ العودة من توقف كأس العالم 2022 وهو مخيب للآمال بصورة كبيرة، ووضح ذلك فى ظل النتائج المتوضعة وفقدان صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

ولا يعيش أتلتيكو هذا الموسم أفضل أحواله، لدرجة أن الصحف بدأت تتكهن ببداية نهاية عهد الأرجنتيني دييجو سيميوني مع الروخيبلانكوس وبداية حقبة جديدة من الموسم المقبل.

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من المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد، فى الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، والتى ستقام على ستاد سانتياجو برنابيو المقرر لها اليوم 26 يناير فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الامارات العربيه المتحده.