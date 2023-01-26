أمير مرتضى منصور يتصدر لمواجهة أزمة ميت عقبة

الشارقة - اميمة ياسر - يبحث أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن حل لأزمة الشرط الجزائي الخاص بعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن إقالة فيريرا مساء أمس الأول بعد الهزيمة أمام غزل المحلة في الدوري المصري.

واجتمع أمير مرتضى مع فيريرا في فندق الإقامة الخاص بالمدرب البرتغالي لتسوية مستحقاته المالية الخاصة بعقده بعد رحيله عن الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

ويسعى أمير مرتضى لحل مشكلة الشرط الجزائي المقدر بدفع قيمة 3 أشهر من راتبه، وحلها بالتراضي في الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.