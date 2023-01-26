شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة المهاجم الجديد والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى الزمالك صفقة المهاجم الجديد الذى سينضم لتدعيم الخط الأمامى لهجوم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه على كل الأمور المالية والتعاقدية.

وينوى الزمالك الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة، ويتبقى فقط الاتفاق على طريقة الإعلان بين مسئولى الناديين، حيث يتكتم مسئولو النادى الأبيض على الكشف عن اسم اللاعب لحين الانتهاء من كل الأمور بشكل رسمى.

وفى سياق مختلف يعتزم أسامة نبيه المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إعادة لاعبى الفريق الأبيض إلى مراكزهم داخل الملعب، فى المباريات المقبلة حتى يمنحهم تركيزهم الذى فقدوه مع الجهاز السابق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للزمالك خلفًا لفيريرا، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على إقامة حفل وداع مصغر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، لتكريمه على ما قدمه للفريق الكروى خلال الفترة الماضية، بعدما قرر مجلس الإدارة رحيله من منصبه بسبب سوء النتائج.