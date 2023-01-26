شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى فى الدورى تحت قيادة أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة تحت قيادة مديره الفنى الجديد أحمد سامى، اليوم الخميس، أول تدريباته مع الفريق السكندرى استعدادا لمواجهة فريق إنبى فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى، والمقرر لها الأحد المقبل.

ويخوض سموحة فى السابعة مساء اليوم أولى تدريباته الاستعدادية لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى، ومن المنتظر أن يجتمع أحمد سامى باللاعبين قبل بدء التدريب لشرح طريقة تدريبه والخطة التى سوف يسير عليها الفريق فى المرحلة المقبلة.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له أمس بعد عقد جلسة لإنهاء كافة الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.

ويتكون جهاز أحمد سامى في سموحة من أحمد سامى مدير فنى، هانى العجيزى وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى فى القريب.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

جدير بالذكر أن فريق سموحة سقط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.