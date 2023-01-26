شكرا لقرائتكم خبر عن كولر مداعبا المصريين: الحياة مثل العيش تتطلب الكثير من الجهد لتحقيق الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على التواصل مع الجماهير المصرية عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، من خلال الحديث عن عادات وقيم الشعب المصرى.

وقال كولر عبر حسابه الشخصى بعد وضع صورته أثناء خبز العيش المصرى قائلا: "منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدراً للحياة.. حتى فى اللهجة المصرية تستخدم كلمة "عيش" بمعنى خبز للإشارة إلى الحياة".

تابع: "مثل خبز العيش يتطلب الأمر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق أهدافك.. المصريون يقولون أكلت معك عيش وملح أى نبقى دائماً على العهد كإخوة وأخوات إلى الأبد".

و يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الاكتفاء بإبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحيث يغلق الملف عقب الانتهاء من ضم مهاجم أجنبي سوبر، لتلبية احتياجات الجهاز الفني، والذي تعمل عليه إدارة الأهلي في الوقت الحالي.