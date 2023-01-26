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شكرا لقرائتكم خبر عن كولر مداعبا المصريين: الحياة مثل العيش تتطلب الكثير من الجهد لتحقيق الأهداف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على التواصل مع الجماهير المصرية عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، من خلال الحديث عن عادات وقيم الشعب المصرى.
وقال كولر عبر حسابه الشخصى بعد وضع صورته أثناء خبز العيش المصرى قائلا: "منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدراً للحياة.. حتى فى اللهجة المصرية تستخدم كلمة "عيش" بمعنى خبز للإشارة إلى الحياة".
تابع: "مثل خبز العيش يتطلب الأمر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق أهدافك.. المصريون يقولون أكلت معك عيش وملح أى نبقى دائماً على العهد كإخوة وأخوات إلى الأبد".
على صعيد ردود أفعال مباراة البنك الأهلي ، فقد أعرب مارسيل كولر عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تحسم مسابقة الدوري، خاصة أن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط ، وأوضح كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أن مباراة البنك لن تكون سهلة، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك، واللعب بعد 48 ساعة فقط أمام البنك الأهلي".
وواصل حديثه: "خلقنا فرصًا أمام المنافس، لكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف" ، وأكد المدير الفني أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.