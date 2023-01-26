شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى ونور الشربينى ونوران جوهر يتأهلون لنهائى بطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى المصرى مروان الشوربجى لاعب هليوبوليس ونور الشربينى لاعبة سبورتنج ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى الدور النهائى ببطولة الأبطال أو بطولة "توك" للاسكواش، والتى تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 27 يناير الجارى كأول بطولة بفئة البلاتينينوم فى عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربينى فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-13, 15-13, 11-9, 11-5.

كما فاز مروان الشوربجى على منافسه الكولومبى ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-8.

وأخيرا فازت نوران جوهر على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى : 12-10, 11-9, 11-7.

بذلك تضمن مصر لقب بطولة السيدات بينما ينافس مروان الشوربجى على لقب الرجال عندما يلتقى بالبيروفى دييجو إلياس فى المباراة النهائية.