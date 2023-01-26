شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسوى مستحقات كلاتنبرج خلال ساعات بعد رحيله رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم اتحاد الكرة خلال ساعات تسوية مستحقات كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق الذي ترك مهام عمله قبل قرابة أسبوع وأصدر اتحاد الكرة بيانا يكشف اختفائه وعدم الرد على مراسلاتهم لمباشرة تعيينات الحكام وتحليل ورصد الأخطاء التي تتسبب في شكوى الأندية، قبل أن يصدر بياناً آخر باستقالته.

ولم يتقاضى كلاتنبرج راتبه عن شهري نوفمبر وديسمبر بسبب وجود بند في عقد يمنحه أجازة لمدة شهر تخصم من راتبه لتحليل مباريات كأس العالم، وهو ما سيتم حسمه وتسويته خلال الساعات القادمة.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أن كلاتنبرج حصل على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدم لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة شهور حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا عن تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من منصبه مساء الثلاثاء، ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.