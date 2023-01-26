الامارات | مشاركة عالمية غير مسبوقة في كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو فبراير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مجمع زايد الرياضي خلال الفترة (2-8) فبراير المقبل بطولة كأس العرب بالتايكواندو بنسختها الثالثة وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بنسختها العاشرة وتقاما برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.



أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة المنظمة في نادي الفجيرة للفنون القتالية يخضور رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد الامارات للتايكواندو العميد الدكتور احمد حمدان الزيودي والمستشار في الهيئة العامة للرياضة عبد العزيز بوهندي والامين العام للاتحاد عبدالله السماحي ومدير البطولة نادر ابو شاويش.

ويشارك في البطولتين رياضيين من 55 دولة في العالم.



وتصنف بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بعيار النجمتين G2، وتنطلق منافساتها يوم 5 فبراير المقبل بينما تصنف كأس العرب بالنجمة الواحدة G1، وتقام مبارياتها يومي 2,3 فبراير المقبل.



بدوره رحب رئيس اللجنة المنظمة بجميع المشاركين في البطولتين بدوره تقدم رئيس اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير الى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الامارات للتايكواندو بمناسبة ذكرى مرور عشرة سنوات على تأسيس نادي الفجيرة للفنون القتالية تزامنا مع تنظيم النسخة العاشرة لدولية التايكواندو .



كاشفا عن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين من مختلف دول العالم اضافة الى اللاعبين من داخل الدولة وحضور نخبة من افضل حكام التايكواندو الدوليين

واعرب عن اعتزازه بان بطولة الفجيرة الدولية أصبحت بين افضل بطولات العالم حتى وصلت للنسخة العاشرة ومهدت له بطولة الفجيرة الدولية بفسح المجال لنخبة اللاعبين من مختلف دول العالم في التنافس على ميداليات البطولة اضافة الى رفع مستوى المنافسة مما ساهم بتطور بارز للعبة على مستوى الامارات ودول العالم

كما واعرب عن سعادته باستضافة كاس العرب للتايكواندو ووصفها بالمميزة



وأعرب نائب رئيس اللجنة المنظمة، عبدالله السماحي عن فخره بالمشاركة الإماراتية في البطولتين، حيث أكد مشاركة 33 لاعباً ولاعبةً ومنهم 18 لاعبا و 15 لاعبة من اغلب الأندية الإماراتية مبينا ان هدف المشاركة تقديم اداء مشرف في المباريات والمنافسة على تحقيق الميداليات الملونة والذهبيات بإذن الله وبشكل أفضل من البطولة الماضية.



بدوره بدوره أكد عبد العزيز بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة جاهزية مجمع زايد الرياضي لاستقبال بطولتي العرب والبطولة الدولية لافتاً الى ان اتحاد التايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية عودوهم على حسن التنظيم متوقعا أن تكون النسخة المقبلة ناجحة بكل المقاييس.

وكشف مدير البطولة، أن بطولة كأس العرب،سيشارك بها 722 لاعبا من 20 دولة ووصفها المشاركة الأعلى اضافة الى استقطابها نخبة من الأبطال الأولمبيين أمثال صالح الشرباتي، صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو (2020)، والمصري سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية في نفس البطولة، ومشاركة 1364 لاعبا ولاعبة يمثلون 36 دولة في بطولة الفجيرة العاشرة، منهم 314 لاعبا ولاعبة من الامارات اضافة الى مشاركة 44 لاعبةً من نادي الفجيرة، الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع الرياضي الإماراتي بتعزيز رياضة المرأة الإماراتية.