شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لـ أسامة نبيه بعد توليه منصب المدير الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إعادة لاعبى الفريق الأبيض إلى مراكزهم داخل الملعب، في المباريات المقبلة حتى يمنحهم تركيزهم الذى فقدوه مع الجهاز السابق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للزمالك خلفًا لفيريرا، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حيث قرر توجيه الشكر للبرتغالى فيريرا ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفى نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفنى لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيرى للفريق والجهاز الفنى الجديد.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على إقامة حفل وداع مصغر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، لتكريمه على ما قدمه للفريق الكروى خلال الفترة الماضية، بعدما قرر مجلس الإدارة رحيله من منصبه بسبب سوء النتائج.

ومن المنتظر أن يعقد فيريرا ووكيله جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنهاء كل الأمور بين الطرفين، وحصول المدرب على باقى مستحقاته المالية وفقا للمنصوص عليه فى العقد.