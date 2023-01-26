شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية اليوم فى الدورى التمهيدى بكأس مصر.. الاتصالات والترسانة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثانية ظهر اليوم الخميس، 5 مواجهات نارية في الأدوار التمهيدية من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بين المصرية للاتصالات والترسانة في الدور التمهيدى الثالث، سبورتنج كاسل مع بروكسى، دكرنس مع منية النصر، طلائع الأسطول مع أبو قير للأسمدة والمنصورة مع راية في الدور التمهيدى الرابع.

ويسعى فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور لمواصلة النتائج الإيجابية والتأهل للدور التمهيدى الرابع ومواجهة فريق العبور، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على استغلال الفرص وتضييق المساحات أمام لاعبى الترسانة من أجل استغلال الحالة الفنية المذبذبة لهم في الفترة الحالية وإقصائهم من بطولة الكأس.

في المقابل يسعى خالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، إلى تحقيق الفوز واستعادة الثقة مرة أخرى بعد الهزيمة في ختام الدور الأول من القسم الثانى، وحذر اللاعبين من خطورة مهاجمى الاتصالات، شدد على ضرورة تحقيق الفوز على استاد السلام الذى يستضيف اللقاء.

ويلتقى فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى مع فريق راية على استاد المنصورة في مباراة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض، إلا أن أحمد سارى حذر لاعبيه من مفاجآت الكأس، خاصة أن فريق راية أطاح بفريق بلدية المحلة في الدور التمهيدى الثالث بهدفين نظيفين، في المقابل يأمل فريق راية في مواصلة نتائجه المميزة والإطاحة بالمنصورة والاستمرار في البطولة.

وفى نفس التوقيت يلعب سبورتنج كاسل مع بروكسى، ودكرنس مع منية النصر، طلائع الأسطول مع أبو قير للأسمدة في فعاليات الدور الرابع التمهيدى والذى يؤهل صاحبه إلى دور الـ64 من كأس مصر.