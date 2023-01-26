الأهلى يستقر على الاكتفاء بـ4 صفقات فى ميركاتو الشتاء

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الاكتفاء بإبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحيث يغلق الملف عقب الانتهاء من ضم مهاجم أجنبي سوبر، لتلبية احتياجات الجهاز الفني، والذي تعمل عليه إدارة الأهلي في الوقت الحالي.

على صعيد ردود أفعال مباراة البنك الأهلي ، فقد أعرب مارسيل كولر عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تحسم مسابقة الدوري، خاصة أن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط ، وأوضح كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أن مباراة البنك لن تكون سهلة، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك، واللعب بعد 48 ساعة فقط أمام البنك الأهلي".

وواصل حديثه: "خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف" ، وأكد المدير الفني أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وتطرق إلى الحديث عن عدم مشاركة كهربا أمام البنك الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب عاد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وشارك في مباراتين، ومن الصعب أن يدفع به في المباراة الثالثة لتجنب تعرضه للإصابة، وأنه يتناقش باستمرار مع الجهاز الفني لحماية اللاعبين وواصل حديثه عن كهربا مؤكدًا أنه دفع باللاعب في مركز رأس الحربة ومنحه الثقة، واللاعب قدم المطلوب منه، حيث سجل وساهم في صناعة الأهداف، وأنه سوف يحصل على فرصة المشاركة من جديد وأوضح كولر أن كوكا اشتكى من ألم بسيط في العضلة الخلفية، ولذلك تم استبداله، كما أكد أن خالد عبد الفتاح يجيد اللعب في أكثر من مركز وشدد المدير الفني على أنه سوف يحسم قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، بناء على تقييم حالة اللاعبين ومدى جاهزية كل لاعب.