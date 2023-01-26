شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بالمحلة والأهلى لاستكشاف الزمالك قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لنادي الزمالك في الدوري، وآخرها مواجهتي الأهلي والمحلة، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة والثاني بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق الأبيض.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نادي الزمالك يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

كان فيوتشر قد تعادل في الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، ليحافظ أبناء علي ماهر على سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 22 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 20 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا أخر.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقى للفريق.