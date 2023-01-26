شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضع الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب الأولمبى لمواجهة الجابون وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب لمعسكره القصير الذي ينطلق نهاية هذا الشهر ويتخلله مواجهة الجابون وديا استعدادا لمباراتي زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس العام المقبل.

وعقد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأوليمبي، اجتماعا اليوم مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى وجهازه المعاون، حيث يتأهل من البطولة القارية الثلاثة الأوائل إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره فى آسيا بالملحق والفائز يلحق بالمتأهلين.

جاء الاجتماع للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقرر أن يقام فى الفترة من 30 يناير الجارى إلى 3 فبراير فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى البطولة الأفريقية المجمعة المقرر إقامتها فى المغرب.

كما عقد أول أمس البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم اجتماعا مع جهازه المعاون للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقرر أن يقام فى الفترة من 30 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل بالقاهرة ويتخلله لقاء ودى مع منتخب الجابون فى أطار الاستعداد لمباراتي زامبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى البطولة الإفريقية المجمعة المقرر إقامتها فى المغرب والتى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره فى آسيا بالملحق والفائز يلحق بالمتأهلين ..

حضر الاجتماع : تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإدارى وخالد سرحان المترجم.. واستقر ميكالى مع الحضري على اختيار ٤ حراس للمنتخب وسيتم الإعلان عنهم قبل المعسكر بأيام .. وبعد الاجتماع توجه الجهاز لحضور مباراة الاهلى والبنك الاهلى فى الدورى.