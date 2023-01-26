شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يطالب بتجهيز أحمد فتوح لمباراة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتجهيز أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لمباراة فيرتشر المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز خصوصاً أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق.

ووضع الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض برنامج تأهيلى كامل لـ أحمد فتوح لتجهيزه فنياً وبدنياً لإيمانهم بقدرات وإمكانيات اللاعب، خصوصاً أن الفريق افتقد جهوده في مباراة الداخلية والاتحاد السكندرى وبيراميدز في نصف كأس مصر وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بركلات الترجيح، والأهلى وأخيراً أمام المحلة.

وطالب نبيه اللاعب بالإلتزام بالبرنامج التأهيلى المخصص له، حتى يكون على أتم الجاهزية الفنية قبل مواجهة فيوتشر والتى تتطلب من الجميع التركيز والالتزام، خصوصاً أن الفريق الأبيض لا يملك رفاهية فقدان مزيد من النقاط في الدورى بعد احتلاله المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى.

ويرصد أسامة نبيه جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى فريقه من أجل عدم تكرارها في المباريات المقبلة، والعمل على تصحيح المسار بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية والاتحاد السكندرى والخسارة من الأهلى وغزل المحلة، والتراجع للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز.

ويعكف نبيه وجهازه المعاون على معالجة هفوات لاعبى الزمالك التي ارتكبوها خلال المباريات الماضية من أجل تفاديها في مباراة فيوتشر القادمة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فضلاً عن العمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض.

ووجه نبيه العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين بعدم التهاون أو التقصير وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن فيوتشر يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "مديرهم الفنى" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.

وتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للزمالك خلفًا لفيريرا، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.