شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبى بيراميدز بانهاء الدور الأول بالدورى فى المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، من لاعبى فريقه التركز في مواجهتي سيراميكا وطلائع الجيش، في الجولتين السادسة عشر والسابعة عشر، حتى يضمن الفريق احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مع نهاية الدور الأول من البطولة، ويضمن المشاركة في دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجديد حال الاعتماد على نتائج الدور الأول في تحديد الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية.

وتحدث باتشيكو مع لاعبي بيراميدز حول ضرورة حصد الـ 6 نقاط من المباراتين المقبلتين وعدم التهاون أو التفريط في أي نقطة، لحين ضمان انهاء الدور الأول محتلين المركز الثانى، حتى لا يحدث مع الفريق مثلما حدث في الموسم الحالي، ومشاركته في الكونفدرالية الأفريقية رغم احتلاله المركز الثاني وقتما أرسل اتحاد الكرة الفرق المشاركة في البطولات الافريقية واعتمد حينها على ترتيب الفرق في الدور الأول من البطولة.

في سياق أخر، أغلق فريق بيراميدز صفحة الفوز على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 16 ومصطفى فتحي في الدقيقة 56 ، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 30 يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 16 في المركز الـ 11 بالدوري.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل على استاد الدفع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري، وهى المباراة التي يرغب كل فريق في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.