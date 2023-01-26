شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل ملف الجناح الأجنبى للصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي علىى تأجيل ضم صفقة جناح أجنبي تحت السن إلى نهاية الموسم الجاري، والاكتفاء بضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع اقتراب موعد غلق باب القيد في الميركاتو الحالي، بعد الاتفاق مع مارسيل كولر على ذلك.

ورغم أن كولر كان قد طلب من إدارة الأهلي ضم جناح أجنبي بخلاف مهاجم أجنبي خلال يناير الجاري بعد التعاقد مع الثلاثي ، مروان عطية وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو" إلا أن المدير الفني تراجع وأستقر على الإكتفاء صفقة المهاجم الأجنبي المُزمع الإعلان عنها خلال أيام وربما ساعات ليكتفي الجهاز الفني بضم الرباعي مروان ، خالد ، كريتسو والمهاجم الجديد خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تأجيل صفقة الجناح الأجنبي لميركاتو الصيف المقبل بعدما سبق وطلب كولر إتمامها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية ، وجاء طلب المدرب السويسري بعدما بدأ الفريق يستعيد لاعبيه المُصابين الذين يلعبون في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر وأبرزهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر حيث عاد الثنائي للظهور مع الفريق في مباراة البنك الأهلي التى أقيمت أول أمس ، الثلاثاء، بالدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وأكد المدرب السويسري لإدارة الأهلي أن عودة طاهر وبيرسي تاو ومعهما كهربا بجانب تألق حسين الشحات وتواجد كريستو جعله يستقر على تأجيل صفقة الجناح الأجنبي لفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن الفريق يقدم حالياً عروض قوية بفضل التشكيلة المتواجدة حالياً وهناك أكثر من لاعب إستعاد مستواه ومنهم محمد شريف صاحب هدف الفوز على البنك الأهلي.