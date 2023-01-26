شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى فى مباراة الجولة 16، وذلك غدا الجمعة الموافق 27 يناير، فى المباراة التى تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

من جانبه، أعرب شوقى غريب مدرب المقاولون عن سعادته بالفوز المثير الذى حققه فريقه على الداخلية، وقال غريب فى تصريحات صحفية: كان لدينا خطوات منذ أن تولينا مسئولية الفريق، البعض شكك فى انتصاراتنا الموسم الماضى ولكننا استمررنا على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجارى، هناك دوافع عند اللاعبين، الأهم من القيمة التسويقية للاعب هى القيمة الفنية وكيف يؤدى فى الملعب.

أضاف متحدثاً عن المركز الرابع: لا أعتبر نفسى فى المركز الرابع ولكننا تساوينا مع بيراميدز وتقدمنا على الزمالك، تدعيماتنا ستكون يوم 27 بلاعبين صغار، النادى وفر لما كل شىء.

واختتم: أعمل لهدف مستقبلى، خضت نفس التجربة من قبل فى الانتاج الحربى وتوقفت مشاركتنا فى أفريقيا على نقطة، نحن نخوض تجربة ولدينا تنوع فى طرق اللعب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة وذلك بعدما خاض 15 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.