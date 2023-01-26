شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل معسكره المغلق بالإسماعيلية استعدادا لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب الشباب مواليد 2003 تدريباته فى معسكره المغلق بالإسماعيلى استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل فى مصر بمشاركة 12 منتخبا.

ويخوض المنتخب الوطنى للشباب معسكره اليومى على الملعب الفرعى بفندق الإقامة فى إطار استعدادات الفريق لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسى مدربًا عامًا، حمدى حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، شادى الجيلانى محلل أداء، هاجد هانى رئيس الجهاز الطبى، ناصر هريدى أخصائى أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدنى، أحمد ممدوح أخصائى تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإدارى للمنتخب، وأحمد ايهاب إدارى، علاء سعيد مسئول المهمات.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وخاطب اتحاد الكرة عدة اتحادات أفريقية لتنظيم 3 مباريات ودية لمنتخب الشباب فى فبراير المقبل، حيث يسعى لاختيار مواجهات مع المنتخبات المشاركة فى البطولة، ما عدا الفرق التى وقعت معنا فى نفس المجموعة.

وحاول مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات المشاركة وهى أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، جامبيا وتونس وبنين وزامبيا، وبالفعل حصل على موافقات مع بعض هذه المنتخبات.