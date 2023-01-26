شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعالج أخطاء الزمالك قبل موقعة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد أسامة نبيه المدير الفني الجديد للزمالك جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى فريقه من أجل عدم تكرارها في المباريات المقبلة، والعمل على تصحيح المسار بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية والاتحاد السكندرى والخسارة من الأهلى وغزل المحلة، والتراجع للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز.

ويعكف نبيه وجهازه المعاون على معالجة هفوات لاعبى الزمالك التي ارتكبوها خلال المباريات الماضية من أجل تفاديها في مباراة فيوتشر القادمة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فضلاً عن العمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض.

ووجه نبيه العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين بعدم التهاون أو التقصير وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن فيوتشر يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "مديرهم الفنى" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.

وتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للزمالك خلفًا لفيريرا، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حيث قرر توجيه الشكر للبرتغالى فيريرا ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفى نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفنى لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيرى للفريق والجهاز الفنى الجديد.