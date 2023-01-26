شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعالج أخطاء الزمالك قبل موقعة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويعكف نبيه وجهازه المعاون على معالجة هفوات لاعبى الزمالك التي ارتكبوها خلال المباريات الماضية من أجل تفاديها في مباراة فيوتشر القادمة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فضلاً عن العمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض.
ووجه نبيه العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين بعدم التهاون أو التقصير وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن فيوتشر يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "مديرهم الفنى" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.
وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حيث قرر توجيه الشكر للبرتغالى فيريرا ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.
وفى نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.
وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفنى لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيرى للفريق والجهاز الفنى الجديد.