ديمبلي يقود برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

المنامة - ياسر ابراهيم -

تأهل برشلونة إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 1-0، يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الثمانية.



وسجل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 52.



وشهدت المباراة طرد بريس منديز لاعب سوسيداد في الدقيقة 40، بسبب تدخل خشن ضد سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة.



واستفاد برشلونة من النقص العددي مع انطلاق الشوط الثاني، وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد بعدما توغل إلى داخل المنطقة عن الجهة اليمنى، وسدد كرة جميلة في الزاوية الضيقة القريبة في الدقيقة 52.



وأحكم النادي الكاتالوني -حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (31) وآخرها عام 2021- سيطرته على المباراة من دون أن ينجح في مضاعفة تقدمه.



وأنقذ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن برشلونة من اللجوء إلى التمديد، بعد أن قام بتصد هائل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتسديدة البديل جون أندر أولاساغاتي.



ولم يرتق سوسيداد الذي افتقد إلى صانع الألعاب دافيد سيلفا وميكيل ميرينو للإصابة، إلى المستوى الذي مكنه من احتلال المركز الثالث في الدوري هذا الموسم وتحقيق سلسلة من 7 انتصارات تواليًا في كل المسابقات، قبل أن ينهيها برشلونة الأربعاء.



ويلتقي الخميس ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، بينما يلعب فالنسيا مع أتلتيك بيلباو.



وبقي برشلونة على الطريق الصحيح نحو ثاني ألقابه في عهد تشافي، بعدما ظفر أخيرا بالكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد 3-1 في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من هذا الشهر.



(وكالات)