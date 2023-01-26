مانشستر يونايتد يضع قدماً في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

المنامة - ياسر ابراهيم -

وضع نادي مانشستر يونايتد قدماً في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي.



على ملعب "سيتي غراوند"، افتتح الدولي الإنكليزي ماركوس راشفورد التسجيل لـ"شياطين الحمر" في الدقيقة السادسة وأضاف الهولندي فاوت فيخهورست الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يوقع البرتغالي برونو فيرنانديش على الهدف الثالث في الدقيقة 89 من عمر المباراة.



ويتواجه الفريقان إياباً في الأول من فبراير/شباط المقبل على ملعب "أولد ترافورد"، ويلاقي المتأهل منهما في النهائي، الفائز من مواجهة نيوكاسل وساوثهامبتون.