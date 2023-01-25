الفتح يتعاقد مع جناح برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق، أمس، إجراءات التعاقد مع الإسباني كريستيان تيلو لاعب برشلونة السابق، حتى عام 2024. ويعتبر كريستيان تيلو من اللاعبين المميزين، وينشط في مركز الجناح الأيسر. ولعب كريستيان تيلو لصالح برشلونة وإسبانيول وريال بيتيس في إسبانيا، وبورتو البرتغالي وفيورنتينا الإيطالي. ولعب كريستيان تيلو لصالح برشلونة وإسبانيول وريال بيتيس في إسبانيا، وبورتو البرتغالي وفيورنتينا الإيطالي. ويأتي تعاقد الفتح مع كريستيان تيلو، بتوصية من مدرب الفريق، دونيس، الذي يأمل في إيجاد الحلول لعودة الفتح إلى مستواه المعهود. ويحتل الفتح، المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

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