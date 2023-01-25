شكرا لقرائتكم خبر غيابات الهلال تغري الفيحاء لانتزاع بطاقة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الهلال إلى التقدم خطوة نحو معانقة لقب السوبر السعودي، عندما يخوض اختبارا صعبا مساء اليوم أمام نظيره فريق الفيحاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الملز عند الـ6 مساء.

ويدخل الهلال مباراته أمام الفيحاء بصفته حاملا لقب الدوري، والفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى الفريقان إلى انتزاع إحدى بطاقات التأهل إلى النهائي، وانتظار الفائز من مواجهة النصر والاتحاد في النصف النهائي الآخر من البطولة نفسها.

ويحتاج الفريق العاصمي إلى استعادة توازنه بعد المستويات المتواضعة في بطولة الدوري، والتي أقلقت الجمهور الهلالي وأصبح الشك يساورها على مستقبل الفريق، قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية مطلع الشهر المقبل في المغرب.

ويواجه الهلال غيابات متعددة حتى الآن، في خط الدفاع يأتي في المقدمة الظهيران: ياسر الشهراني ومحمد البريك الذي يعاني من إصابة عضلية لم تتضح إمكانية مشاركته في المباراة، بعد غيابه أكثر من جولة في بطولة الدوري، في الوقت الذي أربك فيه ميشائيل ديلغادو الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق بعد آلام في مرفق اليد لحقت باللاعب في مواجهة أبها الأحد الماضي.

بينما يطمح فريق الفيحاء بقيادة الصربي فوك راشوفيتش، إلى انتزاع بطاقة التأهل رغم تعثره أمام فريق الاتحاد في بطولة الدوري، إلا أن ذلك لا يحجب التطور الكبير في الفريق بعد العودة من توقف المونديال، إذ فاز في 3 مباريات وتعادل مرة وخسر مباراة في آخر 5 مباريات خاضها.

وكان فريق الفيحاء قد أنهى استعداداته لمواجهة الهلال، بأداء تدريبات لياقية مكثفة، وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي الصربي تطبيقها في المواجهة.

وتصب مواجهات الفريقين لصالح فريق الهلال، الذي فاز 5 مرات بعد 10 مباريات جمعت الطرفان في مختلف البطولات، بينما انتصر الفيحاء 3 مرات، وحضر التعادل في مباراتين.