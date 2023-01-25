أسوان يتعاقد مع لاعب برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن نادي أسوان من ضم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل أسوان المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.

ونجح نادي أسوان في إتمام التعاقد مع المغربي عماد الكابو، أحد الناشئين السابقين لفريق برشلونة الإسباني.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أسوان بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحبوا معنا بالجناح المغربي، عماد الكابو (22 عامًا). ناشئ فريق برشلونة الإسباني الأسبق، ولاعب سانتا كولوما الأندوري".

وقالت الصفحة الرسمية لنادي أسوان إن التعاقد مع اللاعب المغربي، جاء لمدة موسم ونصف، أي حتى يونيو من عام 2024.