شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى مديرا فنيا لسموحة.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة تولى أحمد سامى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً لطارق العشرى، حيث يقود سامى أول تدريب للفريق السكندرى غداً على ملاعب النادى.

واتفق أحمد سامى على قيادة سموحة بعد قيام إدارة النادى بإنهاء التعاقد مع طارق العشرى ودفع كل المستحقات الخاصة به، على أن يقود الفريق في مباراة إنبى المقبلة في بطولة الدورى.