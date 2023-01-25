شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري لـ"الخليج 365": لدى رغبة للعودة إلى العمل فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام البدرى، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى، إن لديه رغبة قوية في العودة إلى العمل عبر بوابة الدورى المصرى، ولكن من خلال فريق ومنظومة يستطيع من خلالها تحقيق نتائج جيدة تلبى طموحه، مع الإدارة التي يتعاون معها.

وأكد البدرى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا موجود في مصر بعد رجوعي من الجزائر، ولوعرض علي فريق ومنظومة أستطيع من خلالها تحقيق نتائج جيدة سأقبل، وبالفعل لدى رغبة للعمل في الدوري المصري".

ودخل حسام البدرى دائرة الترشيحات الفنية لخلافة أحمد سامى لقيادة فريق سيراميكا خلال الفترة المقبلة، بعدما قررت إدارة نادي سيراميكا توجيه الشكر إلى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق وأكدت إدارة نادي سيراميكا أنها اتفقت مع سامي على فسخ العقد بالتراضى، فى إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وكانت مباراة سيراميكا وطلائع الجيش انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدف فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا أن حكم الفيديو ألغى الهدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 17 فى المركز العاشر من عمر مسابقة الدورى، وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 15 فى المركز الـ 12.